Kocaeli'de 78 yaşındaki şahsın cesedi denizde bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sahilinde denizde 78 yaşındaki bir şahsın cesedi bulundu. Olay yerine babasından haber almak için gelen şahsın oğluna ise babasından geriye kalan ceketi teslim edildi.



Olay sabaj 09.30 sıralarında İzmit sahilinde bulunan SekaPark alanı iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iskele kenarında bir ceket ve cep telefonu bulan temizlik görevlileri deniz üzerinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark etti. Olayın haber verilmesi sonrasında olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıç adamları, botla denize açılarak, şahsın cesedini denizden çıkardı.



Bu sırada şahsın çalan telefonunu açan bir vatandaş ise hayatını kaybeden şahsın oğluna durumu bildirdi. Olay yerine gelen şahıs, denize atlayan şahsın 78 yaşındaki babası Kenan Ersöz olduğunu söyledi. Kenan Ersöz'ün cansız bedeni sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında hastane morguna kaldırıldı.



İntihar ettiği düşünülen Ersöz'den geriye kalan ceketi ve telefonu ise oğluna teslim edildi. Babası ile ilgili bilgileri polis ekiplerine veren acılı evlat, babasından geriye kalan eşyalarını alarak morga gitti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ