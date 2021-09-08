Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü Z.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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