Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 8 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde durdurulan araçta 8 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü Z.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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