Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir aracı durdurdu.
Arama yapılan araçta, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü E.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA
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