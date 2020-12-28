Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı - Son Dakika

Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı

28.12.2020 14:47

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ecrin Defne Kızıltaş, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları doğum gününde sokak hayvanları için harcadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ecrin Defne Kızıltaş, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları doğum gününde sokak hayvanları için harcadı.

Sultan Orhan Mahallesi'nde yaşayan Ecrin, pandemi döneminde aç kalan sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak için harekete geçti.

Ailesinin de desteğiyle kumbarasında bir miktar para biriktiren Ecrin, doğum gününde aynı mahallede bulunan veteriner kliniğine gitti.

Bu paralarla 1 çuval mama alan Ecrin'e, veteriner hekim Basri Öz de duyarlılığından dolayı 1 çuval mama hediye etti.

Ailesiyle Gebze'nin merkeze uzak mahallelerine giden Ecrin, yaklaşık 100 sokak hayvanına mama bıraktı.

"Harçlıklarımı onlara mama almak için biriktirdim"

Salgın döneminde aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek alabilmek için harçlıklarını biriktirdiğini anlatan Kızıltaş, "Evimizin penceresinden baktığımda sokak hayvanlarının aç kaldığını görüyordum. Onların bu durumuna çok üzüldüm ve harçlıklarımı onlara mama almak için biriktirdim. Doğum günümde de onlara dağıtmak istedim." diye konuştu.

Veteriner kliniği sahibi Öz de Ecrin'in sokak hayvanları konusundaki duyarlılığı karşısında duygulandığını ifade ederek, yaşı küçük olmasına rağmen gösterdiği duyarlılık ve attığı adımın güzel olduğunu kaydetti.

Bu davranışın herkese örnek olacağını dile getiren Öz, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı
Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı
Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı
Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı

Sokak Hayvanları, Kocaeli, Doğum, Mama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Teşekkür belgesini Bakan Koca vermişti! Geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilen Yavuz Durmuş koronavirüse yenildi Trump'ı destekleyen gazete "Deliliği bırak" manşetiyle çıktı "Fenerbahçe gibiyiz" diyen Sumudica'dan Terim itirafı: Beni aradı ve tebrik etti Şota, ikinci kez Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik direktörü seçildi Doktorları bile şaşırtan ameliyat! Yaşlı adamın mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı Erzurumspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden Sissoko için yasal işlem başlattı         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar İstanbul'da özel hastanede büyük skandal! Kırmızı reçeteli ilaçları satarken yakalandılar         
14:14
Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi müşterisi yaptı Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi müşterisi yaptı         
14:07
Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler listede yer alıyor Mustafa Sarıgül'ün A Takımı belli oldu! Dikkat çeken isimler listede yer alıyor         
13:53
Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın Kaçak doğumhane baskınından şoke eden detaylar: Siz bakamıyorsanız bize satın         
12:54
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu         
11:29
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor Arkadaşının tavsiyesiyle girdiği kaz yetiştiriciliğinden yılda 150 bin lira kazanıyor         
08:56
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 15:13:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kumbarasında biriktirdiği harçlıklarla sokak hayvanlarına mama aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei