Kocaeli'de 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gebze'de farklı tarihlerde meydana gelen 'tehdit ve kasten yaralama' olaylarının şüphelisi olan, aynı zamanda 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplamda 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - KOCAELİ