Kocaeli'de 82 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 82 kilo tütün ele geçirildi

12.05.2022 14:34
Kocaeli'de 82 kilo tütün ele geçirildi

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 82 kilo tütün ve 25 bin 600 makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 82 kilo tütün ve 25 bin 600 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri H.M. isimli şahsın, yüklü miktarda kaçak sigara ile Kocaeli'ye geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler H.M.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 82 bin kilo kıyılmış tütün ve 25 bin 600 makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan H.M. hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

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Kocaeli'de 82 kilogram kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron yakalandı Kocaeli'de 82 kilogram kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron yakalandı Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu Son dakika haberi | Balıkesir'de jandarmadan uyuşturucu ve tütün operasyonu

Kaçak Sigara, Jandarma, Kocaeli, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 82 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika


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