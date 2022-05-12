Kocaeli'de 82 kilogram kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 82 kilogram kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron yakalandı

12.05.2022 17:08
Kocaeli'de 82 kilogram kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 82 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 82 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde bir kişinin araçla kente yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçti.

Operasyonda 82 kilogram kıyılmış tütün ve 25 bin 600 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 82 kilogram kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 82 kilogram kaçak tütün ve 25 bin 600 makaron yakalandı - Son Dakika
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