Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 9 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika
Kocaeli'de 9 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi
6 saat önce
Kocaeli'de korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda 9 bin 500 adet cerrahi maske ele geçirildi.
Kocaeli'de korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda 9 bin 500 adet cerrahi maske ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü fırsata çevirmeye çalışarak izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan şahısların imalathanelerine operasyon düzenledi. Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda 9 bin 400 adet cerrahi maske, 5 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak şekilde kesilmiş kumaş ve maske yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
(Murat Kanber/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:25 Kaynak: İHA
Son Dakika 10 gün içinde 2.200 kişiyi işe alan Migros 1.000 kişiye daha istihdam sağlayacak Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu