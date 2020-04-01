Kocaeli'de 9 bin 400 adet kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapılan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda 9 bin 500 adet cerrahi maske ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü fırsata çevirmeye çalışarak izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan şahısların imalathanelerine operasyon düzenledi. Kartepe, Darıca ve Çayırova ilçelerinde bulunan imalathanelere düzenlenen operasyonlarda 9 bin 400 adet cerrahi maske, 5 bin adet cerrahi maske yapımında kullanılacak şekilde kesilmiş kumaş ve maske yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Murat Kanber/İHA)