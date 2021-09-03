Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan araçta 2, Kartepe ilçesinde 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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