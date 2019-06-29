Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:33 Kaynak: İHA
'de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK
yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 9'u aktif görevde, 1'i ihraç, 3'ü emekli ve 2'si eski öğrenci olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 2 eski askeri öğrenci ve 10 astsubay olmak üzere 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli İstanbul
, Ankara
, İzmir
, Kırklareli
, Konya
, Balıkesir
, Hatay
, Sakarya
ve Elazığ
illerinde belirlenen adreslere sabah saat 06.30 sularında eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 2 emekli albay, 8 muvazzaf astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Firari olan 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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