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Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

44 dakika önce

Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile irtibatlı oldukları değerlendirilen 9'u aktif görevde, 1'i ihraç, 3'ü emekli ve 2'si eski öğrenci olan 2 albay, 1 yüzbaşı, 2 eski askeri öğrenci ve 10 astsubay olmak üzere 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ illerinde belirlenen adreslere sabah saat 06.30 sularında eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda 2 emekli albay, 8 muvazzaf astsubay ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 12 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Firari olan 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli'de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:33 Kaynak: İHA
Kocaeli, 3. Sayfa
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