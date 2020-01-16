Kocaeli'de 9 milyon değerinde kaçak sigara - Son Dakika
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Kocaeli'de 9 milyon değerinde kaçak sigara

7 saat önce

Kocaeli'nde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir konteyner içerisinde piyasa değeri 9 milyon 372 bin lira olan 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de 9 milyon değerinde kaçak sigara, System.String[]

Kocaeli'nde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir konteyner içerisinde piyasa değeri 9 milyon 372 bin lira olan 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan uluslararası istihbarat çalışmaları sırasında bir gemi ile deniz yolu kullanılarak sigara kaçakçılığı yapılacağı belirlendi. İstihbarat sonrasında bakanlık bilgi sistemleri üzerinde çok yönlü inceleme ve araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine bildirilerek riskli olduğu değerlendirilen konteyneri taşıyan gemi, Gemi Takip Sistemi üzerinden takibe alındı. Önce İstanbul'a daha sonra da Kocaeli'deki bir limana ulaşan gemiden indirilen şüpheli konteyner, Gümrük Muhafaza ekipleri X-ray taramasından geçirilerek aramaya alındı. Özel yetiştirilen köpeklerin de kullanıldığı aramalarda konteynerin içerisinde gümrüklenmiş değeri 9 milyon 372 bin Türk lirası olan 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Operasyon anı ise Gümrük Muhafaza ekiplerince görüntülendi. Görüntülerde gemiden indirilen konteynerde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce kaçak tütün mamullerinin tespiti için özel olarak yetiştirilen dedektör köpekler ile arama yapılıyor. Köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan konteynerden 624 bin 800 paket kaçak sigara çıkıyor. - KOCAELİ

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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