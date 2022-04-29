Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi

29.04.2022 16:04
Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi

Kocaeli'de bu ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 370 kilogram tütün, 685 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 228 bin 757 dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de bu ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 370 kilogram tütün, 685 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 228 bin 757 dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu kentte 5 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 370 kilogram tütün, 685 bin boş makaron, 228 bin 757 dolu makaron ve 12 otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 913 bin 757 kaçak makaron ve 370 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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