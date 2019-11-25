Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç yakalandı
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Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda U.D. ile ablasının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fesih Karasungur (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. Karasungur'u bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karasungur, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karasungur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:52 Kaynak: AA
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