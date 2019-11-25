Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda U.D. ile ablasının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fesih Karasungur (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D. Karasungur'u bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karasungur, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karasungur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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