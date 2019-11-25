Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Kocaeli'de ablasının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Manolya Parkı'nda U.D. ile ablasının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Fesih Karasungur (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.D, Karasungur'u bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karasungur, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karasungur, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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