Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi
Son Dakika Genel Kocaeli'de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi

Kocaeli'de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi

46 dakika önce

Kocaeli'de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi Araç ile gezintiye çıkan şahıslar ayıları görünce telefona sarıldıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aç kalan 1 erişkin 3 yavru ayı, araç yoluna indi.

Kocaeli'de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi

Araç ile gezintiye çıkan şahıslar ayıları görünce telefona sarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aç kalan 1 erişkin 3 yavru ayı, araç yoluna indi. O sırada yoldan geçen bir sürücü ise önüne çıkan ayı ailesini kaçarken görüntüledi.

Olay Kocaeli'nin Bursa sınırında olan köylerinden Ayvazpınar ile Mesruriye Mahalleleri arasındaki araç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük'ün yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerine gezmeye çıkan bir gurup arkadaşın içinde olduğu araç, Ayvazpınar yolunda seyir halinde ilerlerken önlerine 1 yetişkin 3 yavru ayı çıktı. Uzun süre aracın önünde ilerleyen ayı ailesini gören şahıslar ise telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi. Bir süre yolda ilerleyen ayılar, ormanlık alan içerisine girerek gözden kayboldular.

Kocaeli'de aç kalan ayılar yemek ararken araçların önüne indi

Kocaeli, Gölcük, Araç, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
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