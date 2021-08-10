Kocaeli'de "Açık Su Yüzme Yarışı" yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi.

Kandıra ilçesinin mavi bayraklı plajı olan Kerpe'de yapılan yarışlara, 58 kulüpten 448 sporcu katıldı.

Yarışların startını Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

Çeşitli yaş gruplarından yüzücüler, 1500 ve 3 bin metrelik parkurları tamamlamak için kulaç attı.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyelerince verildi.

Kocaeli'nin spor kenti olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Büyükakın, kentin ormanlarıyla yeşil, denizleriyle mavi şehir olduğunu kaydetti.

Çevre dostu belediye olduklarını ifade eden Büyükakın, doğa sporları için en uygun kentin Kocaeli olduğunu vurguladı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan da su sporları için önemli bir ilçe olduklarını kaydetti.

Yarışlara, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.