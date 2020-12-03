Kocaeli'de acil tıp uzmanı doktor korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki kamu hastanesinde görev yapan acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Karakum, yakalandığı korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum, yakalandığı korona virüs sonrasında hastanede tedavi altına alındı. Bir süredir hastanede tedavi gören Karakum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karakum'un hayatını kaybetmesi sonrasında hastane yönetimi ise bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, "Hastanemiz Acil Tıp Uzmanlarından Dr. Mehmet Karakum hocamız, bir süredir Covid-19 hastalığıyla tedavi görmekte idi. Değerli hocamızı kaybettiğimizi öğrenmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm personelin hasta ve hasta yakınlarından da büyük sevgisini kazanmış olan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Sağlık camiamıza ve hastanemize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ