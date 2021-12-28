Kocaeli'de Adalet Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü" kapsamında Kocaeli Ceza İnfaz Kurumlarında kurulan Adalet Mesleki Eğitim Merkezi hizmete girdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki 18 ceza infaz kurumunda hayata geçirilen Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri kapsamında kurulan merkezin açılış törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan çevrim içi katıldı.

Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde düzenlenen törene, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, cezaevi savcısı Nazif Yücel ve davetliler katıldı.

Vali Yavuz, bu kurumlarda verilecek mesleki eğitimlerin Kocaeli özelinde sağlayacağı katkılara değinerek, "Sanayi üretimi bakımından sanayinin başkenti Kocaeli'de mesleki eğitimin önemi ve katkısı hepimizin malumu. Bu eğitim kurumunun çok güzel hizmetler yapacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Bir müdür, bir müdür yardımcı ve 4 öğretmenle faaliyetlerine başlayan Kocaeli Adalet Mesleki Eğitim Merkezinde metal teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri ve moda tasarım teknolojileri olmak üzere toplam 3 meslek alanında 43 kişi eğitim görecek.

Uygulamalı olarak verilen derslerle tutukluların meslek edinmelerine ve mevcut mesleklerini geliştirmelerine imkan sunulacak.