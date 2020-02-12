Kocaeli'de "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi' kurulacak - Son Dakika

Kocaeli'de "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" kurulacak

6 saat önce

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" kurulacak.

Kocaeli'de

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'de, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla kurulacak merkez, deprem, afet ve acil durumlarda merkez üssü olacak.

Yurt içinde ve dışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayacak merkez, Kartepe ilçesi Köseköy Ataevler Mahallesi'ndeki AFAD İl Müdürlüğü binasının yanına inşa edilecek.

Operasyon merkezi olacak

Afet ve acil durumlarda ilin yöneticilerinin toplanarak afet ve acil durumu koordine edecekleri bir merkez olarak tasarlanacak bina, toplamda 1200 metrekare alana sahip olacak. Binada 255 metrekare alanda oluşturulacak operasyon merkezinde, afet ve acil durumlarda il yöneticilerinin oluşturacağı heyet, müdahale uygulamalarını takip edip koordinasyonu sağlayacak.

Afet durumunda insani yardım ve müdahale faaliyetleri, operasyon merkezinden yönetilecek. Ayrıca 26 hizmet grubu için çalışma alanının bulunacağı merkezde, basın odası, toplantı salonu, dinlenme odaları, mescit ve bu mekanları besleyecek teknik hacim ve ıslak hacimler oluşturulacak.

"1999'da deprem konusunda bilinçli değildik, artık güçlü bir devlet var"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, konuyla ilgili Vali Yardımcısı Dursun Balaban ve AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul ile ilgili bürokratların katılımıyla kurulacak merkezle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gündoğdu, Kocaeli'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunu belirterek "Kocaeli, 17 Ağustos 1999 yılında büyük bir deprem yaşadı. O yıllarda deprem konusunda bilinçli değildik, artık güçlü bir devlet var. Son yaşadığımız depremlerde ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Afete hazır olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda şehrimize Başkanımız Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurmak için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Kocaeli, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:50 Kaynak: AA
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