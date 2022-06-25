Kocaeli'de afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı düzenlendi

25.06.2022 14:47
Kocaeli'de afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı düzenlendi

UlaşımPark AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

UlaşımPark AŞ. Genel Müdürlüğü tarafından afet ve acil durumlara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, UlaşımPark Genel Müdürlüğünde düzenlenen tatbikata, itfaiye, hasta nakil ve ambulans birimleri de destek verdi.

Tatbikatta senaryo gereği, AFAD tarafından alınan bilgiye göre 6.4 şiddetinde deprem olduğu ihbarı alındı.

Bunun üzerine çalışanlar, "çök-kapan-tutun" kuralını uyguladı.

Depremin ardından toplama alanında yapılan yoklamada bir kişinin eksik olduğu fark edildi.

Bu sırada depo sahasına giren tramvayın raydan çıkması sonucu bir kişi tramvayın altında kaldı.

Ambulans ve itfaiye ekipleri aranarak acil yardım talep edildi.

Olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri, müdahalede bulundu.

Deprem nedeniyle bina içerisinde baygınlık geçiren kişiye, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri ise raydan çıkan tramvaya müdahale ederek tekrar rayına aldı.

Tramvayın altında kalan çalışan ise kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Oluşturulan acil durum kriz merkezinde, ilgili kişilerin yönlendirilmesi, yapılacak kontroller, 112 ile iletişim kurulması gibi görevler yürütüldü.

Ayrıca binada bulunan su, elektrik ve gaz vanalarının kapanması için ekip yönlendirildi.

Tatbikat, kontrollerin yapılmasının ardından sona erdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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