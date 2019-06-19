Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de ağaç yola devrildi: 1 yaralı
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Kocaeli'de ağaç yola devrildi: 1 yaralı

2 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Kocaeli'de ağaç yola devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kadın yaralandı.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kadının üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından ağaç parçalarının altından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ağaç parçalarını yoldan kaldırma çalışmasına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Cumhuriyet Caddesi, İzmit, Kocaeli, Güncel
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