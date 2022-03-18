Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

18.03.2022 20:25
Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Ekipler, şüpheli ölüm üzerinde durduğu olay ile ilgili inceleme başlattı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde bulunun çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından ağaç üzerinde ipe asılı halde Ergün Kalka'nın cansız bedeni bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde Kalka'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaptı. 48 yaşındaki Ergün Kalka'nın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu

YORUMLAR
500

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:11 A Milli Takım kadrosuna Fenerbahçelilerden tepki! Teknik Direktör Kuntz eleştiri oklarının hedefi oldu
20:05 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 123 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 126 yeni vaka tespit edildi
19:50 Cinayet mi, intihar mı? Uşak'ta evli çift komşuları tarafından tavana asılı halde bulundu
19:43 Tavuk yetiştiricisi, öldürüldükten sonra, çalılarla birlikte yakılmış
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 20:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement