Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Ağaca Çarpan Atv'nin Sürücüsü Öldü

Kocaeli'de Ağaca Çarpan Atv'nin Sürücüsü Öldü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu (76), yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de Ağaca Çarpan Atv'nin Sürücüsü Öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu (76), yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta meydana geldi. Celil Koçlu, ATV ile yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Celil Koçlu devrilen ATV'den yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Celil Koçlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. 4 çocuk babası Celil Koçlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:59 Kaynak: DHA

Taşköprü, Derince, Kocaeli, Güncel
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