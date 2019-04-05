Kocaeli'de Ağaca Çarpan Atv'nin Sürücüsü Öldü
1 saat önce
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu (76), yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde, ATV ile yol kenarındaki ağaca çarpan Celil Koçlu (76), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Taşköprü
Yolu Sokak'ta meydana geldi. Celil Koçlu, ATV ile yokuş aşağı inerken direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarptı. Celil Koçlu devrilen ATV'den yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Celil Koçlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. 4 çocuk babası Celil Koçlu'nun cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:59 Kaynak: DHA
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