Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı. Cumhuriyet Mahallesinde H.S. idaresindeki 16 TAE 55 plakalı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Hafif şekilde yaralanan sürücüye 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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