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Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu - Son Dakika

Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu

10.08.2021 21:05
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ağaçlık alan alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ağaçlık alan alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi Eskihisar Feribot yolu üzerinde yolun kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ağaçlık alanı kısa sürede etkisi altına aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplere, olay yerindeki vatandaşlar da yardım etti. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangın söndürülünce vatandaşların ağaçlık alana attığı cam şişeler gün yüzüne çıktı. Jandarma ekipleri, ağaçlık alanın büyük bir bölümünün zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlattı

(Mustafa Uslu - Hakan Öztürk/İHA)

Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu
Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu

Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ağaçlık alan alevlere teslim oldu - Son Dakika


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