Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

14.05.2022 00:29
Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde evinin yanındaki ağaçta kedisinin mahsur kaldığını fark eden Filiz Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sepetli merdiven yardımıyla kediyi kurtardı.

Yılmaz, evinin açık penceresinden çıkarak ağaca tırmanan kedisini kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiyeden yardım istediğini söyledi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haber | Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Son dakika haberi... SU DEPOSU ARASINDA SIKIŞAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
21:40 Dekolte kıyafetiyle Ahmet Çakar tarafından eleştirilen Melis Sezen ilk kez konuştu: Ruhumuz nasıl isterse öyle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 00:36:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement