Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu

13.06.2022 16:31
Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ağaçta bulunan makak maymunu koruma altına alındı.

Kılıçarslan Mahallesi'nde ağaçta makak maymunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.

Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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