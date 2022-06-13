Sahiplenilmesi yasak ve dişi olduğu öğrenilen makak maymunu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve Ormanya ekipleri sevk edildi. Merdivenli araç yardımıyla maymuna yaklaşan ekipler, hayvanı uyuşturarak yakaladı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de ağaçta makak maymunu bulundu - Son Dakika

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