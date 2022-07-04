Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

04.07.2022 00:51
Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

İcadiye Mahallesi'nde Fevzi Özbek'e ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

Yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken ahırdaki kurbanlık 10 büyükbaş hayvandan 7'si telef oldu.

Gövdelerinde yanıklar oluşan 3 hayvan ise bahçede kesildikten sonra kontrol için veterinere gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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