Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteyner yandı - Son Dakika

Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteyner yandı
19.11.2020 15:03
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde bulunan yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteyner yandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasının depo bölümünde bulunan yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteyner yandı.
Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu Caddesi'ndeki fabrikanın depo bölümünde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen alevleri gören çevredekiler durumu, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.
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