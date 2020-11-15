Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, palet fabrikasının ofis bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işçiler bir yandan kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ