Okullara robotik kodlama atölyeleri kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başlattığı projeyle yetişkinlere de robotik kodlama eğitimi verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KO-MEK) teknolojik çağın en önemli gereksinimleri arasında yer alan robotik kodlama konusunda önemli bir eğitim hamlesi başlattığı, çocukların okullara kurulacak tam donanımlı robotik kodlama atölyelerinde, ebeveynlerinin ise KO-MEK'te kodlama öğreneceği ifade edildi.

Proje kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi'nde (MARKASEM) bilişim branşı usta öğreticileri için robotik kodlama eğitimci eğitimlerinin başladığı kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

"KO-MEK, önümüzdeki dönemde yetişkinler için ücretsiz robotik kodlama eğitimleri verecek. Bu önemli eğitim hamlesi öncesinde, MARKASEM, KO-MEK bilişim branşı usta öğreticileri için robotik kodlama eğitimci eğitimi vermeye başladı. Eğitim alan bilişim usta öğreticileri, yetişkinlere robotik kodlama eğitimi verebilecek. Bu sayede KO-MEK'te robotik kodlama eğitimi alan vatandaşlar, çocuklarıyla aynı teknolojik dili kullanmanın avantajını yaşayacak."

Okullara robotik kodlama atölyesi kurulumu

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin robotik kodlama alanında yaptığı çalışmalar şu şekilde yer aldı:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, robotik kodlama konusuna büyük önem veriyor ve bu alanda önemli eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor. Büyükşehir, bu zamana kadar birçok okula robotik kodlama atölyeleri kurdu. Bu yıl içinde Kocaeli'nin tüm ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bildirdiği ve fiziki durumu uygun olan 80 okula daha tam donanımlı robotik kodlama atölyesi kurulacak. Çalışmalarda, dört yıl sonunda Kocaeli'de fiziki durumu uygun olan tüm okullara robotik kodlama atölyeleri kurulmuş olacak."