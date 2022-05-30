Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı - Son Dakika
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Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı

30.05.2022 14:41
Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı

Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kızını ise yaraladıktan sonra canına kıydı Kocaeli'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, canına kıydı.

Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kızını ise yaraladıktan sonra canına kıydı

KOCAELİ - Kocaeli'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, canına kıydı. Şahıs kızını da silahla vurdu. Yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendi canına kıydı. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı
Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı
Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı
Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı
YORUMLAR
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Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu Eşini öldüren adam intihar etti! Kızı ise yaralı halde balkondan atlayarak kurtuldu İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı İzolasyon malzemeleri bulunan çatıda yangın çıktı
Kaynak: İHA

Boşanma, İntihar, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de aile faciası: Eşini öldürüp, intihar etti; kızı balkondan yaralı şekilde aşağı atladı - Son Dakika
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