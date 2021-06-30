Aile sağlığı merkezinden Kovid-19 aşısı çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de, bir aile sağlığı merkezinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün İzmit ilçesindeki aile sağlığı merkezinde bir flakon (aşı şişesi) Kovid-19 aşısının eksik olduğunun fark edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Aile sağlığı merkezinde aşı yaptıran bir kişinin, aşıların bulunduğu odaya girdiği ve kısa süre sonra çıktığı tespit edildi.

Flakonu koleksiyon amaçlı aldığı belirtilen eski sağlık çalışanı şüpheli N.A.B. polis ekiplerince yakalandı, aşı şişesine el konuldu.

Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.