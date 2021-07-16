Kocaeli'de, AK Parti il yönetimi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmini seyretti.

Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yapılan gösterime AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Ellibeş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete galip geldiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Şafak Vakti filminin 15 Temmuz'u gelecek nesillere hatırlatma adına önemli bir sinema yapımı olduğunu dile getiren Ellibeş, "Bu film demokrasiye vurulmak istenen darbenin gelecek nesillerin hafızalarında yer etmesini sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Ellibeş, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Kocaeli'de meydanlarda gerçekleştirilen etkinliklere halkın büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekerek kalabalıkların selalar okunana kadar meydanlardan ayrılmamasının, halkın demokrasiye bağlılığının net bir göstergesi olduğunu söyledi.