Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Akaryakıt Hırsızlığı

Kocaeli'de Akaryakıt Hırsızlığı

31 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, park halindeki bir kamyonun deposundan mazot hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de Akaryakıt Hırsızlığı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, park halindeki bir kamyonun deposundan mazot hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı bekçileri, Ataevler Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonun yakıt deposundan mazot hırsızlığı yapan A.E'yi suçüstü yakaladı.


Şüphelinin aracında arama yapan bekçiler, hırsızlık yaparken kullanıldığı belirlenen damacana, tornavida ve hortumları ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin benzer 29 suçtan arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:24 Kaynak: AA

Kartepe, Kocaeli, Güncel
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