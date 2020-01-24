Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de, akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden çaldıkları ürünü satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri iddiasıyla aralarında çete elebaşının da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda 23 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de, akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden çaldıkları ürünü satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri iddiasıyla aralarında çete elebaşının da olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde akaryakıt dağıtım şirketlerinden dolum yapılan tankerlerin mühürlerinin özel bir aparatla bozularak ürünün bir kısmının boşaltıldığını tespit etti.

Yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, aralarında çete elebaşı D.E'nin de olduğu 23 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Hırsızlık malını satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak güveni kötüye kullanma, hırsızlık malı satın almak ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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