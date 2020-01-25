Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de, akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden çaldıkları ürünü satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı çetesine yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de, akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden çaldıkları ürünü satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de, akaryakıt dağıtım şirketlerine ait tankerlerden çaldıkları ürünü sattıkları belirlenen 23 şüphelinin, adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Çete elebaşı D.E'nin de bulunduğu 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Körfez ilçesinde akaryakıt dağıtım şirketlerinden dolum yapılan tankerlerin mühürlerinin özel bir aparatla bozularak ürünün bir kısmının boşaltıldığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç aylık teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, aralarında çete elebaşı D.E'nin de olduğu 23 şüpheli yakalamıştı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, kaçak akaryakıt, akaryakıt tankerlerine ait mühür ve mühür bozmaya yarayan çok sayıda aparat ele geçirilmişti.

Hırsızlık malını satarak yaklaşık 10 milyon lira gelir elde ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak güveni kötüye kullanma, hırsızlık malı satın almak ve suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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