Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde farklı tarihlerde 12 ayrı akaryakıt hırsızlığı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.E. ve F.G'nin gerçekleştirdiğini tespit ederek şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerden E.E. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, E.E'nin hırsızlık suçundan 7, F.G'nin ise aynı suçtan bir kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen E.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli F.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin, çaldıkları akaryakıtı, İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir şantiye alanında depoladıkları belirlenirken, yapılan aramalarda 600 litre mazot ve akaryakıt hırsızlığında kullanılan 2 motorlu düzenek ele geçirildi.