Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şantiyede park halindeki iş makinelerinin bulunduğu alanda kamyon ve bidonlar olduğunu fark etti.

Bu sırada olay yerinden araçla uzaklaşan şüpheliyi takip eden ekipler, kullandığı aracının lastiklerinin patlaması üzerine yürüyerek kaçmaya devam eden şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, iş makinelerinin yakınında 400 litre mazot ele geçirdi.

İzmit İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli Nurettin Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.