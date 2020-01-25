Kocaeli'de akaryakıt tırtıkçılığı operasyonunda 23 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de dolum tesisinden tankerlerin mühürlerini özel bir aparatla kırarak yasa dışı yollarla aldıkları yakıtları satarak yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 23 kişiden, çete lideri olduğu iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde akaryakıt tankerlerinin mühürlerini kırarak çaldıkları yakıtları yasadışı yollarla satıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 2'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan dolum tesisinden çıkan akaryakıt yüklü tankerlerin, akaryakıt istasyonlarına eksik yakıt getirdiği şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. 6 aylık takip sonrasında mühürlü tankerlerin dolum tesisinden çıktıktan sonra D.E. adlı şahsa ait kimyasal ürün satan bir iş yerine girerek bir süre bekledikten sonra yola devam ettiği tespit edildi. Olayı derinleştiren ekipler, mühürlü tankerlerin D.E.'nin iş yerine girdikten sonra özel bir aparatla mührünün kırıldığı, içerisindeki yakıttan yasa dışı yolla bir miktar alınarak iş yerindeki tankerlere doldurulduğu, tekrar mühürlenen tankerlerin ise müşterilerine teslim edilmek üzere yola devam ettikleri belirlendi.



Çalınan akaryakıtları kendi iş yerinde depolayıp sattı



Tespit sonrası harekete gelen ekipler düzenledikleri operasyonda örgüt lideri D.E.'nin de aralarında olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen D.E.'nin iş yerinde ve diğer şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda tankerlerden alınan yakıtlarla dolu çok sayıda plastik tanker ve varil, çalılan yakıtların satışında kullanılan düzenekler, kırık tanker mühürleri ve yeniden mühürlemenin yapıldığı aparatlar, 1 adet pompalı tüfek, 1 tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.



Çalıntı akaryakıtla 10 milyonluk vurgun yaptılar



Gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların yapılan incelemelerinde çaldıkları akaryakıtları satarak yaklaşık 10 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan çete lideri olduğu iddia edilen D.E. ve oğlu F.E. tutuklanırken, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ