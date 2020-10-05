Son dakika gündem: "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü" imzalandı

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla gerçekletirilen GTÜ akademik yılı açılışı ve "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"nde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, son 150 yılın sanayi, teknoloji ve bilim tartışmalarıyla geçtiğini söyledi.

Son 150 yılın bilim ve teknoloji üreten, yarışan bir ülke sevdasıyla geçtiğini ifade eden Yavuz, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyayla yarışan, rekabet eden bir ülke haline geldiğini vurguladı.

Yavuz, bunun herkesin gururu olduğunu belirterek "Özellikle son 20 yılda Türkiye aslında sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu devrim önce kendine güvenle başlamıştır, sonra bilim ve teknolojiye daha fazla yatırımla devam etmiştir. Bugün konuştuğumuz konu tam da budur. Bilim ve teknolojiyle elde ettiğimiz gelişimi şimdi farklı alanlara uyguluyoruz. Tarım bunlardan en önemlisi. Pandemiyle bir kez daha yüzleştik ki aslında gıda arzı konusu oldukça önemli. Ne kadar zengin olursanız olun yeterli gıdaya ulaşamıyorsanız problemler devam ediyor demektir." diye konuştu.

Son 20 yılda Türkiye'nin her alanda katettiği gelişmenin fevkalade imkanlar sunduğuna dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye son 100 yıl öncesine göre daha güçlü, daha kudretli ve daha kararlı. Birlik, beraberlik, kardeşliğimiz, dayanışmamız, bilim ve teknolojiye verdiğimiz değer ve birbirimizi desteklememiz bugünkü sonuçları elde etmemize vesile kılıyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize ufuk açtığı için siyasal hedefler ortaya koyduğu için bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. 1990'lı yıllarda günü kurtarmaya çalışan Türkiye'den 2023'ü, 2053'ü, 2071'i planlayan bir ülkeye doğru evriliyoruz ve siyasal somut hedefler ortaya koyuyoruz. Milletimizle bu hedeflere doğru hep beraber koşuyoruz."

"Çiftçilerimizin rasyonel mantıkta işletmelerini işletebilmesi önemli"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da teknoloji çağında yaşandığına işaret ederek bu doğrultuda yapay zeka, GPS ve akıllı tarım teknolojilerinin tarıma uygulanmasının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bu durumun tarım verimliliğini ve insanların refahını artıracağını ifade eden Büyükakın, çiftçilerin rasyonel mantıkta işletmelerini işletebilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise GTÜ'nün katma değer oluşturan projelerin her yıl artarak hayat bulduğunu söyledi.

Aslan, 2015'te 8 milyon 352 bin lira olan proje bütçesini 2020'de 14 milyon 612 bin seviyesine çıkardıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu artışı her yıl gerçekleştirmek azmindeyiz. Bugün protokolünü imzalayacağımız akıllı tarım uygulamaları, üniversitemiz bünyesinde disiplinler arası bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Harita mühendisliğimiz insansız hava araçları ile farklı geometrilerde gerçekleştirilen uçuşlar neticesinde tarım ve orman alanlarının dijital ortama aktarımları ve üç boyutlu haritalamalarını yaparak hedef arazilerin topoğrafik yapısı ve topoğrafya üzeri bitkilerin uzunluk, alan, hacim gibi tüm metrik bilgilerini çok kısa sürelerde ve çok yüksek doğrulukta elde edebilmektedir. Aynı teknolojiyle problemli ve ilaçlama gerektiren tarım sahaları tespit edilerek ilaçlama kabiliyeti bulunan insansız hava araçları yardımıyla ihtiyaç olan alanlarda ilaçlama yapılabilmektedir."

Türkiye'nin dünyanın en bereketli topraklarına sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Aslan, bu verimli toprakların akıllı, modern tarım teknikleriyle uygulamalar bakımından dünyanın göz bebeği konumuna geleceğine inandığını bildirdi.

Konuşmaların ardından "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü", Bakan Pakdemirli'nin refakatinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Aslan arasında imzalandı.

Son dakika gündem: Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü imzalandı
Son dakika gündem: Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü imzalandı
Son dakika gündem: Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü imzalandı
Son dakika gündem: Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü imzalandı

Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye, Kocaeli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 'Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü' imzalandı - Son Dakika

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