Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Akrabasının Üzerine Düştüğü Bebek Öldü

Kocaeli'de Akrabasının Üzerine Düştüğü Bebek Öldü

39 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir akrabasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 11 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de Akrabasının Üzerine Düştüğü Bebek Öldü, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir akrabasının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 11 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emekevler Mahallesi'nde ikamet eden Olcay ve Elif Eşsiz çiftinin 11 aylık bebekleri Zeynep Asel Eşsiz, evin içinde emeklediği sırada odaya giren kadın akrabası, dengesini kaybederek bebeğin üzerine düştü.

Düşmenin etkisiyle başı sert zemine çarpan bebek ağır yaralandı.

Ailesinin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Eşsiz'i ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada beyin tomografisi çekilen bebeğin kafatasında çatlak oluştuğu ve beyninde kan biriktiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve burada iki kez kalbi duran Zeynep bebek, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acılı haberi alan bebeğin ailesi ve yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:34 Kaynak: AA

Kartepe, Kocaeli, Güncel
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