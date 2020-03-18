Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

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Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı
6 saat önce
Kocaeli'nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze ilçesi merkezinde kar yağışı başladı.
Kocaeli'nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze ilçesi merkezinde kar yağışı başladı.
Havaların aniden soğuduğu Kocaeli şehir merkezinde başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı. Akşam saatlerinde havaların iyice soğuması sonrasında Gebze merkezinde kar yağışı başladı. Uzun süren kar yağışı sonrasında şehir merkezinde bazı yeşil alanlar kar tabakası ile kaplandı. Kar yağışının önceki günden beri yüksek kesimlerinde etkili olduğu Kocaeli'nin kayak merkezi olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 98 santime ulaştı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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