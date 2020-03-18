Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı

6 saat önce

- Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı Kocaeli'nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze ilçesi merkezinde kar yağışı başladı.

- Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı

KOCAELİ - Kocaeli'nin havaların aniden soğuması sonrasında Gebze ilçesi merkezinde kar yağışı başladı.

Havaların aniden soğuduğu Kocaeli şehir merkezinde başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı. Akşam saatlerinde havaların iyice soğuması sonrasında Gebze merkezinde kar yağışı başladı. Uzun süren kar yağışı sonrasında şehir merkezinde bazı yeşil alanlar kar tabakası ile kaplandı. Kar yağışının önceki günden beri yüksek kesimlerinde etkili olduğu Kocaeli'nin kayak merkezi olan KArtpe'de ise kar kalınlığı 98 santime ulaştı.

Kocaeli'de akşam saatlerinde kar yağışı başladı

Kocaeli, Gebze, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:34 Kaynak: İHA

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