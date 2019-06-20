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Kocaeli'de akü hırsızlığı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde 6 kamyondan 12 akü çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de akü hırsızlığı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde 6 kamyondan 12 akü çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 11 Nisan-7 Haziran tarihlerinde arasında Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde park halindeki 6 kamyondan 12 akü çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki MOBESE ve PTS kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler E.Y. (23) ile ağabeyi M.Y. (25) gözaltına alındı.
Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:33 Kaynak: AA
Derince, Başiskele, Gebze, Kocaeli, Güncel
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