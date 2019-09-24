Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de akü hırsızlığı
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Kocaeli'de akü hırsızlığı

1 saat önce

Gebze ilçesinde tırların aküsünü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de akü hırsızlığı, System.String[]

Gebze ilçesinde tırların aküsünü çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, farklı tarihlerde 8 tırın aküsünün çalındığı ihbarı üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayı S.E. ile A.S.H'nin yaptığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların ağustos ayında bir hurdacının silahla yaralanması olayını da gerçekleştirdiği, A.S.H'nin da bu suçtan tutuklandığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, S.E'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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