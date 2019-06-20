Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerindeki 6 kamyondan 12 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerindeki 6 kamyondan 12 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 11 Nisan-7 Haziran tarihlerinde Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde park halindeki 6 kamyondan 12 akü çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki kameraları incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler E.Y. (23) ile ağabeyi M.Y. (25) gözaltına alındı.
Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Savcılık sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:35 Kaynak: AA
Derince, Başiskele, Gebze, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi Teröristbaşı Öcalan, HDP'ye İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısı yaptı Otobüsteki kadını darp edip kaçıran saldırganlar yakalandı ÖSYM Başkanı Aygün: 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 22:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]