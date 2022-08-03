Baraka alev alev yandı - Son Dakika
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Baraka alev alev yandı

03.08.2022 17:29
Baraka alev alev yandı

Kocaeli'de alevlere teslim olan baraka kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli'de alevlere teslim olan baraka kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Gölcük ilçesi İcadiye köyünde bulunan barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Y.'ye ait barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Barakadan yükselen alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın neticesinde baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraka alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baraka alev alev yandı - Son Dakika
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