Çevirmeye takılan alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunu tehdit etti - Son Dakika
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Çevirmeye takılan alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunu tehdit etti

21.07.2023 10:10

Kocaeli'de trafiğe 1,27 promil alkollü çıkan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu. O anlar kameralara yansırken, alkollü sürücü yapılan işlemlerin ardından polis karakoluna götürüldü.

Kocaeli'de trafiğe 1,27 promil alkollü çıkan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubuna tehditler savurdu. O anlar kameralara yansırken alkollü sürücü polis merkezine götürüldü.

"ÇEKMESİN YOKSA SALDIRACAĞIM"

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bu bölgede çalışma yürüten trafik polisleri, durdurdukları hafif ticari aracın sürücüsü Aziz V.'ye alkolmetre üfletti. 1,27 promil alkollü çıkan sürücü ceza kesilirken, işlem yapıldığı esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösterdi. Aziz V., "Çekmesin yoksa saldıracağım" gibi tehditler ve küfürler savurdu. Alkollü sürücü daha sonra bölgeye gelen asayiş ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Kocaeli'de Alkollü Sürücü Basın Mensubuna Tehditler Savurdu
Kocaeli'de Alkollü Sürücü Basın Mensubuna Tehditler Savurdu
Kocaeli'de Alkollü Sürücü Basın Mensubuna Tehditler Savurdu
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevirmeye takılan alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunu tehdit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevirmeye takılan alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensubunu tehdit etti - Son Dakika
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